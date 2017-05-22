Защитник Моррисонн продлил контракт с «Адмиралом»

Защитник Шон Моррисонн подписал новый контракт с «Адмиралом». Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и командой Континентальной хоккейной лиги является односторонним и рассчитано на один год.

34-летний канадский хоккеист перешёл в «Адмирал» из «Медвешчака» по ходу минувшего сезона. Он провёл в составе дальневосточной команды 11 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и 6 матчей плей-офф, набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «-2».