Лучшие голы и сейвы заключительного игрового дня ЧМ-2017

Завершился чемпионат мира по хоккею 2017 года. Сборная России второй год подряд завоевала бронзовые медали. На групповом этапе ЧМ-2017 команда Олега Знарка победила шведов, итальянцев, немцев, датчан, словаков, латвийцев и уступила американцам. В четвертьфинале Россияне обыграли чехов со счётом 3:0, а в полуфинале уступили канадцам — 2:4.

В последний день турнира сборная России обырала финнов в матче за бронзу со счётом 5:3. В финале шведы победили канадцев (2:1 Б).

«Чемпионат» подвёл итоги последнего дня ЧМ-2017 и представляет видео лучших голов и сейвов этого игрового дня.

Также видео лучших голов доступно на «Чемпионате»

Также видео лучших сейвов доступно на «Чемпионате».