Малкин: тренерам сборной нужно пристальнее следить за хоккеем в Северной Америке

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвёл итоги ЧМ-2017 и порассуждал, почему сборная России никак не может обыграть Канаду. Российская сборная второй год подряд заняла третье место на ЧМ, уступив в полуфинале «кленовым листьям».

«Вот проснулся – и посмотрел матч сборной России против финнов. Я считаю, что ребята достойно выступили. Конечно, было обидное поражение от канадцев. Но первые два периода были потрясающие. Немножко не хватило. Может, где-то подустали. Откатились назад, сыграли неправильно, не по тактике. Но выиграли бронзу, не расслабились. Вышли на матч с финнами – и уверенно выиграли. Я считаю, это хороший результат.

Почему никак не можем обыграть сборную Канады? Ну, пока канадцев в плей-офф никто не может обыграть. Только шведам это удалось в финале по буллитам. Ну а вообще нужно более пристально следить за хоккеем в Северной Америке, какой-то анализ делать. Пусть Олег Знарок и Харийс Витолиньш чаще прилетают за океан, смотрят, как играют хоккеисты НХЛ, перенимают опыт.

Здесь тяжело описать в двух словах. Это огромная работа. Я думаю, что Знарок учится. Знаю, он очень переживает за ребят и результат. Был шанс победить Канаду. Это не 1:6, как мы получили в финале чемпионата мира в Праге. Всё равно делаются какие-то выводы. У нас появляется хорошая молодёжь – Панарин, Кузнецов уже стали лидерами сборной… Так что давайте развиваться. Учиться на своих ошибках. Надеюсь, придёт то время, когда мы победим канадцев! Наше уже не придёт. Но я верю в молодых, новых ребят, которые наконец-то обгонят Канаду.

Но вы же понимаете, что Канада – это хоккейная страна. Вот у них родился новый вундеркинд – Коннор Макдэвид. Очень тяжело играть против таких талантов. Но мы стараемся, поверьте. Не думайте, что мы выходим с мыслью, что надо сразу победу отдать. Горячо хотим победить, однако не получается», — цитирует Малкина «Советский спорт».