«Кузнецких Медведей» наградили бронзовыми медалями чемпионата МХЛ

Команда «Кузнецкие Медведи» 22 мая была награждена бронзовыми медалями чемпионата МХЛ — 2016/17. Новокузнецкая команда дошла до полуфинала розыгрыша Кубка Харламова, где уступила «Красной Армии». В 2010 году команда выигрывала серебро МХЛ.

«Весь хоккейный Новокузнецк празднует большую и значимую победу для города. Мы стали бронзовыми призёрами Молодёжной хоккейной лиги. Во второй раз в истории наша команда попала в медали. За плей-офф следил весь город. Вы совершили важный поступок — объединили весь город, доказав, что Новокузнецк заслуживает большого хоккея, что он был и будет сильной хоккейной школой, кузницей чемпионов. Вы создали новую волну популярности хоккея. Ваш успех приведёт к росту желающих занимается этим видом спорта. Помните, семь лет назад в финале в составе „медведей“ играли Бобровский и Орлов. И они прошли от молодёжи до звёзд мирового хоккея, и новое поколение „медведей“ подхватило эту традицию. Мы всем городом вам ставим задачу завоевать золотые медали чемпионата!» — приводит слова мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова пресс-служба клуба.