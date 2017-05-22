Шведские ВВС сопровождали самолёт с чемпионами мира—2017 — сборной Швеции

Сборная Швеции вернулась домой из Кёльна после завоевания золотых медалей чемпионата мира по хоккею. При возвращении в Стокгольм самолёт с национальной командой сопровождали шведские ВВС. Об этом сообщил генеральный секретарь федерации хоккея Швеции Томми Боустедт.

«Шведские военно-воздушные силы сопровождают самолёт, полный чемпионов. Ценный груз. Шведские фанаты, мы уже в пути», — написал Боустедт в своём «твиттере».

В финале сборная Швеции в упорном матче одержала победу над командой Канады. Встреча завершилась по буллитам со счётом 2:1. Это первое золото Швеции с 2013 года.

«Швеция — лучшая в мире, мы это доказали». Игроки и тренеры — о финале ЧМ Грёнборг назвал победу знаковой для Швеции, Умарк признался в любви к болельщикам, а Куперу чемпионат мира открыл глаза.

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