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Шведские ВВС сопровождали самолёт с чемпионами мира—2017 — сборной Швеции

22 мая 2017, понедельник. 18:14. Хоккей

Сборная Швеции вернулась домой из Кёльна после завоевания золотых медалей чемпионата мира по хоккею. При возвращении в Стокгольм самолёт с национальной командой сопровождали шведские ВВС. Об этом сообщил генеральный секретарь федерации хоккея Швеции Томми Боустедт.

«Шведские военно-воздушные силы сопровождают самолёт, полный чемпионов. Ценный груз. Шведские фанаты, мы уже в пути», — написал Боустедт в своём «твиттере».

В финале сборная Швеции в упорном матче одержала победу над командой Канады. Встреча завершилась по буллитам со счётом 2:1. Это первое золото Швеции с 2013 года.

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Фото можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Швеции — Хоккей Фото ЧМ-2017
Новости. Хоккей
22 мая 2017, понедельник
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