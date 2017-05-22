Бурк: составы команд на ЧМ были приближены к олимпийским, Канаде будет тяжело

Ассистент генерального менеджера сборной Канады Шон Бурк поделился впечатлениями от чемпионата мира по хоккею 2017 года и рассказал о формировании команды на Олимпиаду-2018.

«У нас есть список кандидатов на пост главного тренера сборной на Олимпиаду. Думаю, что в следующем месяце мы примем решение. Дэйв Кинг будет в тренерском штабе на различных должностях.

Надеемся, что сможем включить в сборную молодых талантливых игроков. Мы пока не знаем, из кого можем выбирать. У нас есть хорошие хоккеисты, выступающие в Европе, но их нельзя назвать молодыми. Пока у нас нет понимания, кто будет доступен для сборной, сложно рассматривать кого-то, кроме тех, кто играет в Европе. Тяжело найти кого-то вроде Эрика Линдроса или Остона Мэттьюса, кто играл бы в Европе в предыдущем сезоне.

Крис Ли отлично катается, он настоящий специалист по игре в большинстве. Но я не хочу сказать, что он не может обороняться. Он никогда не играл в НХЛ, уехал в Европу и набрался опыта. Он умный и умеет обращаться с шайбой. На большом льду эти умения хорошо раскрываются.

На этом чемпионате мира некоторые команды — Чехия, Финляндия, Швейцария, Германия — выступали в составе, приближенном к олимпийскому. У нас в команде игроки НХЛ, а эти сборные способны бороться с нами. И ты быстро понимаешь, что в Пхёнчхане будет очень непросто", — цитирует Бурка Sportsnet.