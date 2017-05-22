Тысячи шведов и королевская семья поприветствовали чемпионов мира

Сборная Швеции по хоккею, ставшая чемпионом мира 2017 года, вернулась с трофеем из Кёльна в Стокгольм. Самолёт команды сопровождали шведские ВВС, а после приземления сборная отправилась на приём в королевский дворец, где встретилась с принцем Карлом Филиппом, кронпринцессой Викторией и её семьёй. Об этом сообщает Expressen.
После этого сборная Швеции отправилась на главную площадь Стокгольма — Сергельсторг, игроки показали кубок чемпионов мира тысячам болельщиков, а также встретились с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.
Видео встречи сборной Швеции с болельщиками можно посмотреть в официальном «твиттере» шведской сборной.