Тысячи шведов и королевская семья поприветствовали чемпионов мира

Сборная Швеции по хоккею, ставшая чемпионом мира 2017 года, вернулась с трофеем из Кёльна в Стокгольм. Самолёт команды сопровождали шведские ВВС, а после приземления сборная отправилась на приём в королевский дворец, где встретилась с принцем Карлом Филиппом, кронпринцессой Викторией и её семьёй. Об этом сообщает Expressen.

После этого сборная Швеции отправилась на главную площадь Стокгольма — Сергельсторг, игроки показали кубок чемпионов мира тысячам болельщиков, а также встретились с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

«Швеция — лучшая в мире, мы это доказали». Игроки и тренеры — о финале ЧМ Грёнборг назвал победу знаковой для Швеции, Умарк признался в любви к болельщикам, а Куперу чемпионат мира открыл глаза.

Видео встречи сборной Швеции с болельщиками можно посмотреть в официальном «твиттере» шведской сборной.