Стали известны составы групп ЧМ-2018, сборная России сыграет в Копенгагене

Стали известны составы групп на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Сборная России, занявшая третье место на ЧМ-2017, сыграет в Копенгагене в группе А со Швецией, Чехией, Швейцарией, Беларусью, Словакией, Францией и Австрией.

«Роял-Арена» в столице Дании вмещает в себя 12 500 зрителей, там же пройдут полуфиналы и матчи за медали.

В группу В вошли хозяева турнира сборная Дании, а также Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия и сборная Южной Кореи. Эта группа проведёт предварительный раунд в Хернинге.

7 хоккеистов сборной России из КХЛ, сделавших заявку на участие в ОИ-2018 НХЛ не отпустит своих игроков на Олимпиаду. Кто из россиян, выступающих в КХЛ, на ЧМ-2017 доказал Олегу Знарку, что достоин сыграть в Корее?

Видео, показывающее «Роял-Арену» в Копенгагене, можно посмотреть в официальном YouTube ИИХФ.