Андерсон: у «Оттавы» был плохой день, такое поражение легко забыть

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон поделился ожиданиями от шестого матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз». В пятой игре «сенаторы» были разгромлены со счётом 0:7 (2-3 в серии).

«Намного легче забыть такие поражения, чем когда уступаешь со счётом 0:1. Ты просто двигаешься дальше и готовишься к следующей игре. Мы все люди, у всех бывают плохие дни. В воскресенье плохой день был у всей команды.

У нас были хорошие матчи и плохие, мы всегда правильно реагировали. Мы собираемся сделать это снова и показать, на что мы способны, не уходить от того хоккея, который приносил нам успех», — приводятся слова Андерсона на официальном сайте НХЛ.