Сергачёв: выиграть Мемориальный кубок — главная цель с «Виндзором»

Защитник «Виндзора» Михаил Сергачёв признался, что выиграть Мемориальный кубок – это его главная цель с клубом.

«Сезон был сумасшедшим. Мы вылетели из плей-офф хоккейной лиги Онтарио, я был вызван в «Монреаль», а потом надо было ждать примерно 44 дня, что было довольно раздражающе. А теперь мы снова побеждаем.

Когда я только сюда приехал, то занимался с ребятами из НХЛ вроде Аарона Экблада и Стива Отта, и они сказали мне, что выиграть Мемориальный кубок – большое дело. С того момента это было главной целью, которой я хотел добиться с «Виндзором», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.