Вайсфельд: если бы сборная РФ добавила в организации игры, была бы на 1-м месте

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд оценил выступление сборной России на ЧМ-2017. Российская команда завоевала бронзовые медали второй год подряд.

«Этот финал — один из лучших, что я видел. Несмотря на звёздный состав, и шведы, и канадцы играли очень дисциплинированно. Ни одна звезда не противопоставляла себя командным задачам. Все работают по заданию до финальной сирены. А для наших это иногда проблема. Потому что лучшие игроки КХЛ собраны в одном клубе. И они привыкают поневоле к своему превосходству. Не забили сейчас, исправимся позже… А на ЧМ им противостоят не менее талантливые люди. И начинаются проблемы. Я скажу, что по количеству талантов мы никому из соперников не уступали. И если бы добавили в организации игры, были бы на первом месте.

Капризова надо было брать? Тут простая история. Я тоже хотел бы, чтоб Капризов сыграл. Но вы сперва скажите, кого отцепить. Ничушкина? Минуточку! Наверное, у тренера были на него свои виды. Ведь штаб Знарка формировал команду. И вопрос не в том, что они взяли игрока, который хуже. Они пригласили того, кто им больше нужен. Понятно, что Капризов как минимум не менее талантливый, чем, скажем, Андронов. Но Сергей, видимо, тренерам сейчас нужен больше, чем Кирилл", – цитирует Вайсфельда «Советский спорт».