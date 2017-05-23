Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вайсфельд: если бы сборная РФ добавила в организации игры, была бы на 1-м месте

23 мая 2017, вторник. 10:40. Хоккей

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд оценил выступление сборной России на ЧМ-2017. Российская команда завоевала бронзовые медали второй год подряд.

«Этот финал — один из лучших, что я видел. Несмотря на звёздный состав, и шведы, и канадцы играли очень дисциплинированно. Ни одна звезда не противопоставляла себя командным задачам. Все работают по заданию до финальной сирены. А для наших это иногда проблема. Потому что лучшие игроки КХЛ собраны в одном клубе. И они привыкают поневоле к своему превосходству. Не забили сейчас, исправимся позже… А на ЧМ им противостоят не менее талантливые люди. И начинаются проблемы. Я скажу, что по количеству талантов мы никому из соперников не уступали. И если бы добавили в организации игры, были бы на первом месте.

Капризова надо было брать? Тут простая история. Я тоже хотел бы, чтоб Капризов сыграл. Но вы сперва скажите, кого отцепить. Ничушкина? Минуточку! Наверное, у тренера были на него свои виды. Ведь штаб Знарка формировал команду. И вопрос не в том, что они взяли игрока, который хуже. Они пригласили того, кто им больше нужен. Понятно, что Капризов как минимум не менее талантливый, чем, скажем, Андронов. Но Сергей, видимо, тренерам сейчас нужен больше, чем Кирилл", – цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

Обидно, но не стыдно. Почему эта сборная – лучшая команда Знарка
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд.
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей ХК Салават Юлаев Валерий Ничушкин Кирилл Капризов Леонид Вайсфельд Олег Знарок Сергей Андронов ЧМ-2017
Новости. Хоккей
23 мая 2017, вторник
10:40 Вайсфельд: если бы сборная РФ добавила в организации игры, была бы на 1-м месте
10:15 Сергачёв: выиграть Мемориальный кубок — главная цель с «Виндзором»
09:45 Игроки «Оттавы» Карлссон, Сеси и Брассар готовы сыграть с «Питтсбургом»
09:39 У Хомицкого и Бутырской родился третий ребёнок — сын Гордей
09:30 Ульф Самуэльссон может войти в тренерский штаб «Чикаго»
09:29 Йози: у «Нэшвилла» есть шанс побороться за кубок Стэнли. Я самый счастливый
09:15 Сиссонс: и мечтать не мог, чтобы сделать хет-трик в решающем матче
09:15 Наместников: с первых минут третьего периода матча с канадцами не так пошло всё
09:00 Кожевников: к Захаркину никак не отношусь, поскольку пока нет результата
09:00 Карлайл: я не могу жаловаться, «Анахайм» играл отчаянно
05:53 «Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и стал первым финалистом Кубка Стэнли
00:58 Йози: «Анахайм» нельзя сбрасывать со счетов, мы должны быть готовы к испытанию
00:30 Кросби: счёт 7:0 неважен, важно, как «Питтсбург» проведёт следующий матч
00:12 Андерсон: у «Оттавы» был плохой день, такое поражение легко забыть
00:10 Хагелин: «Оттава» захочет отомстить, «Питтсбургу» надо захватить инициативу
22 мая 2017, понедельник
23:50 Уилсон: Нэшвилл сошёл с ума сильнее, чем я когда-либо видел
23:23 Ландеског посвятил победу на ЧМ-2017 жертвам апрельского теракта в Стокгольме
23:09 В Швеции выпустили марку с Лундквистом и Нюландером в честь победы на ЧМ-2017
22:57 Шири: я плохо играл, попадание в запас «Питтсбурга» было делом времени
22:42 Лавиолетт: «Нэшвилл» понимает, что за право сделать следующий шаг нас ждёт битва
22:36 Кольяно: у «Анахайма» на кону целый сезон, мы будем отчаянной командой
21:59 Стали известны составы групп ЧМ-2018, сборная России сыграет в Копенгагене
21:38 Лепистё: рад вернуться в «Йокерит», это сильная команда
21:10 Лундквист: шведы чувствовали, что победят. Такое же чувство было на ОИ-2006
20:57 Биекса: «Анахайм» обернёт в свою пользу энергию болельщиков «Нэшвилла»
20:39 Нападающий «Оттавы» Уингелс избежит дисквалификации за удар в голову Уилсона
20:11 Тысячи шведов и королевская семья поприветствовали чемпионов мира
19:39 Кулик: когда появился вариант со «Спартаком», сделать выбор не составило труда
19:02 Бурк: составы команд на ЧМ были приближены к олимпийским, Канаде будет тяжело
18:25 Московское «Динамо» расторгло контракт с вратарём Заливиным
18:14 Шведские ВВС сопровождали самолёт с чемпионами мира—2017 — сборной Швеции
18:04 Горак: Чехия не выиграла ЧМ, но на будущий год будет ещё одна попытка
17:31 Минское «Динамо» расторгло контракт с Кевином Лаландом
17:27 Рижское «Динамо» примет участие в Кубке Шпенглера—2017
17:11 Панарин: спасибо всем за поддержку сборной России на чемпионате мира
16:57 «Кузня» подписала пробный контракт с форвардом Ткачуком из «Сахалина»
16:15 Нападающие «Анахайма» Ракелль и Ивз пропустят 6-й матч серии с «Нэшвиллом»
15:51 Ушёл из жизни участник Суперсерии-1972 Билл Уайт
15:45 «Кузнецких Медведей» наградили бронзовыми медалями чемпионата МХЛ
15:16 Защитник Лепистё стал игроком «Йокерита»
15:00 Юшкевич: Кинг однозначно сказал о полуфинале с Россией: «Нам реально повезло»
14:38 В Астане прошёл день канадского хоккея
14:28 Черкас: с кем Василевский сыграл на ноль на ЧМ? С нетоповыми соперниками!
14:15 Есмантович: игроки ЦСКА доблестно проявили себя на чемпионате мира
13:58 Соловьёв: столько желчи, оскорблений вокруг сборной. За такое на дуэль вызывали
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, лучший игрок сборной России на ЧМ-2017?
Архив →
© championat.com, 2000–2017