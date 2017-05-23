Губернатор: финансовые проблемы — не препятствие для заявки «Сибири» в КХЛ

Губернатор Новосибирской области и председатель попечительского совета «Сибири» Владимир Городецкий заявил, что финансовые проблемы клуба не являются препятствием для выступления команды в КХЛ. Также чиновник высказался о составе команды.



«К этому периоду времени финансовые проблемы решаются. Они не являются препятствием для утверждения нашей заявки на участие в чемпионате КХЛ следующего сезона.

«Сибирь» покинули Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов? Это естественно, когда ряд ярких игроков уходит в клубы, где им предлагают другие условия. В то же время мы прошли не очень простой предыдущий сезон, когда у нас восемь основных игроков были травмированы. Выбыл вратарь Салак, поэтому молодёжь прошла обкатку и выдержала этот сложный длительный период. Ставка у нас сделана не на звёзд, а на то, чтобы вырастить достойных игроков из детско-юношеского хоккея, которые верят в клуб и у которых есть стимул для самосовершенствования», — цитирует чиновника ТАСС.