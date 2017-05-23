«Югра» в межсезонье проведёт сбор в Беларуси и сыграет в двух турнирах

«Югра» обнародовала план своей предсезонной подготовки. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Команда по итогам минувшего сезона стала 13-й в Восточной конференции в регулярном чемпионате и не попала в плей-офф.

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3 июля в Ханты-Мансийске игроки начнут проходить углублённое медицинское обследование, а 6 июля стартует первый учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Ханты-Мансийске и завершится 16 июля.

С 17 по 30 июля команда Игоря Захаркина проведёт сбор в Беларуси, где дважды сыграет с« Неманом» и примет участие в турнире «Кубок Минска». Со 2 по 13 августа хоккеисты «Югры »будут тренироваться в Ханты-Мансийске, а с 14 по 19 августа выступят в Омске на мемориале Виктора Блинова.