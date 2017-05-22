Евгений Хвостов вошёл в тренерский штаб «Югры»

Тренерский штаб «Югры» пополнил Евгений Хвостов. Он будет работать с защитниками команды. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги из Ханты-Мансийска.

В минувшем сезоне специалист работал тренером «Мамонтов Югры». Сезон-2017/18 станет для Хвостова 10-м в системе ханты-мансийского клуба: 8 лет он был игроком «Югры», 1 год – тренером молодёжной команды и вновь продолжит работать в команде мастеров, но только в другом статусе.

Команда из Ханты-Мансийска в сезоне-2016/17 не попала в плей-офф КХЛ.