«Барыс» заключил новые контракты с нападающими Гренцом и Маркеловым

Нападающий Дмитрий Гренц заключил двусторонний контракт на два года с «Барысом», приняв квалификационное предложение клуба. Новый двусторонний контракт с астанинской командой сроком в один год подписал и нападающий Владимир Маркелов. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

20-летний Гренц в прошедшем сезоне провёл 26 матчей в регулярном чемпионате, отметившись двумя голами и тремя передачами при показателе полезности "-13".

29-летний Маркелов в 37 играх «регулярки» набрал 5 (4+1) баллов за результативность, в девяти матчах плей-офф забросил две шайбы.