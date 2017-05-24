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Малкин по-прежнему лидер гонки бомбардиров плей-офф

24 мая 2017, среда. 08:15. Хоккей

Форвард действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в шестом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:2, 3-3 в серии) забил гол.

Это седьмая шайба российского игрока в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего в 18 матчах турнира Малкин набрал 24 (7+17) очка и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.

Победителя пары в финале уже ждёт «Нэшвилл Предаторз», пробившийся в финал плей-офф НХЛ впервые в своей истории.

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в 6-м матче серии с «Оттавой»
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
Новости. Хоккей
24 мая 2017, среда
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09:15 Карлссон делит с Хитли 4-е место по очкам в истории «Оттавы»
09:00 Малкин: я не использовал много своих шансов, должен делать это лучше
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08:49 Пашков: не уверен, что при новом тренере в ЦСКА появится система
08:15 Малкин по-прежнему лидер гонки бомбардиров плей-офф
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23 мая 2017, вторник
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19:33 Третьяк: государственная подпрограмма развития хоккея ещё не принята
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17:45 Кольяно: в шестом матче «Анахайм» играл лучше «Нэшвилла», но наш сезон окончен
17:19 Смит: в шестом матче «Оттава» должна сыграть лучше ради Андерсона
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16:05 «Нэшвилл» стал первой командой, которая вышла в финал Кубка Стэнли с 16-го места
15:30 Депутаты собрали экстренное совещание по поводу исключения «Кузни» из КХЛ
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