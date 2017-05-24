Защитник «Калгари» Шмид перешёл в «Либерец»

Защитник Ладислав Шмид покинул «Калгари Флэймз» и в следующем сезоне будет играть за «Либерец». 31-летний хоккеист заключил с чешским клубом контракт до 2019 года.

Весь нынешний сезон Шмид пропустил из-за травмы шеи. В сезоне-2015/16 он сыграл лишь в 22 матчах и не набрал очков при показателе полезности «-7».