Защитник Вилле Лаюнен стал игроком «Спартака»

Хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с финским защитником Вилле Лаюненом. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе игрока.

Финский защитник «Йокерита» Лаюнен заменит американца Гилроя в «Спартаке»

Большую часть карьеры защитник провёл в Финляндии, а среди его зарубежных клубов были магнитогорский «Металлург» (в сезоне-2011/12) и шведский «Ферьестад» (2012/13 и 2013/14). Последние три сезона Лаюнен провёл в «Йокерите». Всего в КХЛ на его счету 200 матчей, 75 (26+49) очков при показателе полезности «-15». Лаюнен принимал участие в ЧМ-2017, где сборная Финляндии заняла четвёртое место. Защитник провёл на турнире 10 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+2».

Таким образом, все легионерские позиции в московской команде заняты. Помимо финского защитника, в команде будут выступать шведский голкипер Маркус Свенссон, чешский форвард Лукаш Радил, американский нападающий Райан Стоа и ещё один нападающий, канадец Бен Максвелл.