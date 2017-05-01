Финский защитник «Йокерита» Лаюнен заменит американца Гилроя в «Спартаке»

Как стало известно «Чемпионату», ряды московского «Спартака» пополнит финский защитник Вилле Лаюнен, в прошлом сезоне выступавший за «Йокерит». В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Лаюнен займёт легионерскую вакансию, освободившуюся после ухода из команды американского игрока обороны Мэттью Гилроя. По словам агента Гилроя, «Спартак» хотел оставить защитника в команде, но Гилроя не устроили предложенные финансовые условия.

В минувшем сезоне 32-летний Гилрой провёл 57 матчей, забросив семь шайб и 31 результативную передачу. Коэффициент полезных действий «-18».

29-летний Лаюнен в 53 встречах за «Йокерит» в регулярном чемпионате забросил 10 шайб и отдал шесть голевых передач. Показатель полезности «-6». В плей-офф защитник провёл четыре игры, дважды забив и ни разу не отдав результативного паса. Показатель полезности «-3».

Агент Гилроя: у Мэттью есть как зарубежные предложения, так и варианты в КХЛ