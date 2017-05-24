Шипачёв: благодарен СКА, но больше возможности уехать в НХЛ может не быть

Новичок «Лас-Вегаса» Вадим Шипачёв прокомментировал своё решение уехать в НХЛ.

«Решил уехать за океан после Кубка мира. Мне и раньше рассказывали, каково это — выступать в Северной Америке, как там всё устроено. Артемий Панарин много рассказывал. Но тут я приехал в Торонто, всё увидел собственными глазами и окончательно принял решение. Новость о том, что я подписал контракт, пришла во время чемпионата мира. Роман Ротенберг просто подошёл и поздравил меня, пожелал успеха. Поговорил и со Знарком. Он сказал, что, конечно, хотел бы видеть меня в своей команде, но раз я принял такое решение – хорошо. В конце концов, хоккеист сам решает, как ему строить карьеру. СКА предлагал очень хорошие условия? Даже не в курсе, так как уже принял решение. Денежный вопрос в таких случаях не столь важен.

Случилась обыкновенная история – у меня закончился контракт с одним клубом, и я подписал контракт с другим. Такое происходит постоянно. Я очень благодарен руководству питерского клуба за время, проведённое в СКА, благодарен болельщикам. Мы выиграли два Кубка Гагарина за это время. Это очень хороший результат.

Лишаюсь шанса сыграть на Олимпиаде? Была другая мысль. Если я сейчас не поеду за океан, то, возможно, у меня больше не будет такой возможности. Конечно, на Олимпиаде хочет сыграть каждый хоккеист. Это очень престижно. Но ведь там ещё ничего непонятно. Помню, что перед Сочи в НХЛ тоже отказывались от участия, а потом согласились. Может быть, и в этот раз так будет.

Нужно время, чтобы привыкнуть к маленьким площадкам, к новому хоккею. Я сейчас буду очень серьёзно готовиться к сезону как раз для того, чтобы сократить время на адаптацию к новому турниру. Мы же играли на маленьких площадках, например во Владивостоке. Не скажу, что чувствовал себя там неуютно. А остальное… Если ты будешь проводить на льду по двадцать минут, то быстрей привыкнешь. А если по пять-семь минут, то тебе и в КХЛ будет трудно», — цитирует Шипачёва «Спорт-экспресс».