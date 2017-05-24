Игорь Никитин назначен главным тренером ЦСКА

Главным тренером ЦСКА назначен Игорь Никитин. 44-летний специалист предыдущие три сезона был старшим тренером команды, а также входил в тренерский штаб сборной России.

«Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды. Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной. Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина. Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке», – прокомментировал назначение Никитина президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.

Никитин является чемпионом Межнациональной хоккейной лиги (1996), серебряным призёром МХЛ (1995), чемпионом России (2004), серебряным призёром (2001), обладателем Кубка европейских чемпионов (2001), вторым призёром Кубка Европы (1995), участником Олимпийских игр 1998 года в Нагано в составе сборной Казахстана, чемпионом Азиатских игр 1999 года. В качестве главного тренера Никитин работал в «Авангарде».