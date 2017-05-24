32-летний белорусский нападающий Андрей Костицын продолжит карьеру в китайском клубе Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Нападающий Андрей Костицын продолжит карьеру в «Куньлуне», контракт будет заключён сроком на один сезон», — отметил источник.

В минувшем сезоне Костицын выступал за хоккейный клуб «Сочи». В 51 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 16 шайб и отдал 18 голевых передач. Коэффициент полезности «+9».