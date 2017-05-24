Путин вручил Третьяку орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает официальный сайт Кремля.

«Дорогой Владимир Владимирович! Большое спасибо вам за высокую награду Родины. Хотел бы эту награду разделить с великим Тарасовым, Тихоновым, со всеми ребятами, кто сегодня не дожил, но очень много сделал для прославления нашего вида спорта. Действительно, хоккей – наш национальный продукт, мы умеем играть в хоккей, и мы постараемся радовать вас и всех россиян своими победами в будущем. Большое вам спасибо за поддержку нашего вида спорта», — сказал Третьяк после вручения награды.