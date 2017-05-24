Чернышенко: в ВХЛ затраты ниже, «Кузня» может направить деньги на развитие школы

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал исключение из КХЛ новокузнецкого «Металлурга».



«Никакого отношения к школе решение не имеет. Тем более если «Кузня» будет играть в ВХЛ, то должна будет иметь свою школу. Те достижения, о которых вы говорите, — это заслуги другого времени. Затраты на клуб ВХЛ гораздо ниже, чем на команду КХЛ. Эти деньги можно пустить в то направление, которое приносит результат. Регион, школа – они богаты талантами. Регион будет продолжать работать.

Лиге нужна конкурентная среда. Разрыв в финансировании клубов-лидеров и клубов-аутсайдеров восемь раз. Это говорит о разбалансировке. По всем параметрам, в том числе и средней посещаемости, «Кузня» оказалась последней. Оценка видится нам справедливой. Сожалеем, что есть такая эмоциональная реакция. Но у клуба было время" — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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