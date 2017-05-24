«Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург» исключены из КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко сообщил, что новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак» не будут выступать в КХЛ начиная с сезона-2017/18.



«В следующем сезоне в КХЛ сыграют 27 клубов. Два самых слабых клуба по спортивно-финансовому результату. Это «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург», который стал последним по всем рейтингам», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



Ранее возможность исключения «Металлурга» из КХЛ подверг критике известный тренер Вячеслав Быков.



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