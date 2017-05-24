Хоккеист Каннингем, потерявший ногу, стал скаутом «Аризоны»

Экс-капитан «Тусон Роудраннерс», фарм-клуба «Аризона Койотс», Крэйг Каннингем стал скаутом «койотов», информирует официальный сайт команды. Каннингем подписал контракт на два сезона.



Осенью 2016 года перед началом матча «Тусона» Каннингем потерял сознание, у него остановилось сердце. Врачи спасли ему жизнь, но из-за нарушения кровообращения нижних конечностей впоследствии ему пришлось ампутировать ногу, вместо которой ему поставили протез. Хоккеист завершил карьеру, но продолжает проходить реабилитацию в Тусоне и участвует в жизни клуба.

Каннингем, которому ампутировали ногу, получил приз АХЛ за преданность хоккею