«Барыс» заключил новые контракты с защитником Липиным и форвардом Савицким

«Барыс» заключил новое двустороннее соглашение с защитником Александром Липиным сроком на один год. Также нападающий Кирилл Савицкий принял квалификационное предложение казахстанского клуба, подписав с ним двусторонний контракт на два года. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

31-летний Липин в прошедшем сезоне провёл 60 матчей в регулярном чемпионате и два в плей-офф, отметившись 9 (2+7) баллами за результативность при показателе полезности "-5".

22-летний Савицкий выступал в чемпионате Казахстана за «Номад» и набрал 22 (8+14) очков в 40 играх.