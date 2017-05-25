Шапиро: в сборной Беларуси нет настоящих лидеров, способных вести за собой

Председатель ФХРБ Семён Шапиро рассказал о проблемах, которые мешают сборной Беларуси прогрессировать.

«Первое — это отсутствие должного уровня конкуренции за место в составе. Положительную динамику в этом вопросе обеспечит приток хоккеистов из молодёжной сборной, но выбираем мы сегодня в национальную сборную всего лишь из 60 игроков. Выбор небольшой. У нас отсутствуют в сборной настоящие лидеры, способные в трудный момент вести за собой коллектив.

Анализ выступлений сборной на чемпионатах мира свидетельствует, что только под руководством иностранных тренеров наша команда выходила в четвертьфинал с достойными результатами в группе. Совмещение постов главного тренера в национальной команде и минском «Динамо» считаю нецелесообразным.

К сожалению, на выступлении сборной на чемпионате мира сказалась и непростая ситуация в минском «Динамо». В преддверии старта команды в Париже игроки сообщили о наличии задолженности по зарплате, невыплаченных бонусах за выход в плей-офф, неопределённых перспективах на следующий сезон. Ситуация усугубляется ещё и тем, что белорусские хоккеисты, не получив предложений от «Динамо», могут подписать контракты с российскими клубами на условиях смены гражданства. Мы потеряем хоккеистов не только для клуба, но и для сборной", — цитирует Шапиро «БелТА».