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Салливан: Кросби и Малкин должны выйти на первый план в 7-м матче с «Оттавой»

25 мая 2017, четверг. 14:24. Хоккей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан считает, что на первый план в седьмом матче финала Востока с «Оттавой Сенаторз» должны выйти лидеры команды — Евгений Малкин и Сидни Кросби.

«Мои парни понимают, что стоит на кону в седьмом матче серии. У многих из них есть богатый опыт участия в подобных играх. Мы знаем, что можем контролировать исключительно свои действия, так что сфокусируемся на подготовке к решающей игре сезона. „Питтсбург“ всегда показывал, что умеет реагировать на обидные поражения. За последние несколько лет под моим руководством команда регулярно добивалась успеха в критические моменты, когда на карту было поставлено абсолютно всё. Седьмая игра серии с „Оттавой“ не станет чем-то новым и неожиданным для нас. Мы знаем, что нужно сделать.

Уверен, что Кросби и Малкин должный выйти на первый план в седьмом матче. Сидни принимал участие в самых важных матчах на международном уровне, он выигрывал Кубок Стэнли, Кубок мира, Олимпиаду. У него настолько обширная биография, что его сложно чем-то удивить в хоккее. Он настоящий борец, и я уверен, что Кросби покажет остальным парням пример, как надо действовать в ключевых моментах. Это же касается и Малкина, который всегда играет на победу и сильно переживает, если не удаётся добиться результата. Я не удивлён, что он был недоволен своей игрой в шестом матче, несмотря на заброшенную шайбу. Такие хоккеисты ставят себе высочайшую планку, которой стремятся соответствовать во что бы то ни стало", — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Майк Салливан Сидни Кросби
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