Ержабек: буду скучать по «Витязю», но хочу попробовать себя в НХЛ

Защитник Якуб Ержабек, выступавший в сезоне-2016/17 за «Витязь», попрощался с командой. Ранее он подписал однолетний контракт с «Монреаль Канадиенс». По итогам сезона КХЛ Ержабек попал в символическую сборную.

«Я хочу сказать спасибо всем партнёрам по команде за эту награду. Я хотел бы остаться, но хочу попробовать себя в НХЛ… Спасибо всем болельщикам и до встречи! Я буду скучать по «Витязю», — цитирует Ержабека пресс-служба „Витязя“.

25-летний Ержабек провёл дебютный сезон в КХЛ, на его счету 34 (5+29) результативных балла в 59 матчах регулярного чемпионата. Он помог «Витязю» впервые выйти в плей-офф КХЛ, в четырёх матчах серии первого раунда со СКА чех отметился одной заброшенной шайбой и голевой передачей.