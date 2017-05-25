Захаров: второй клуб в КХЛ из Беларуси — далёкое будущее, для него нет игроков

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о текущем состоянии хоккея в Беларуси.

«Что мог бы предложить, чтобы улучшить то положение, в котором оказался наш хоккей? В первую очередь в каждом клубе Экстралиги должны быть, как раньше при Наумове, три-четыре хоккеиста до 20 лет. Это существовало до 2010 года. А потом руководство федерации в лице Ворсина это отменило. И именно с 2010 года у нас в хоккее огромный провал в сборной. До сих пор у нас были игроки из НХЛ, были задрафтованные… А потом просто ничего не стало. И все сегодня говорят, что хоккеистов нет.

Если мы хотим бороться, завоёвывать медали, то нужно выходить в КХЛ и бороться против сильных команд. Мы же не воспитаем в белорусском чемпионате игроков уровня чемпионата мира.

Есть ли шанс, что по крайней мере ещё один клуб из Беларуси появится в КХЛ? Сегодня на встрече мы этого не обсуждали. Когда я о таком говорю, то смотрю в очень далёкое будущее. Если завтра скажут, давайте будем в КХЛ, то хоккеистов на вторую команду просто нет. Но если мы такую цель поставим и будем к ней постепенно идти, то через два-три года, может быть, всё получится", — приводит слова Захарова «Еврорадио».