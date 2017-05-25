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Холл: было приятно смотреть за вылетом «Эдмонтона» из Кубка Стэнли

25 мая 2017, четверг. 19:47. Хоккей

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл рассказал, что был доволен вылетом из Кубка Стэнли своего бывшего клуба «Эдмонтон Ойлерз».

«Не могу сказать, что надеялся на поражение „Ойлерз“. Но смотреть за их вылетом было приятно.

Это сложный спектр ощущений Прошло уже достаточно времени после обмена. Я могу уверенно сказать, что я – «дьявол» и с оптимизмом смотрю на наши перспективы в следующем сезоне.

Поэтому моё внимание все эти дни и летом будет сосредоточено на том, чтобы показать максимум своих возможностей и помочь команде в сезоне. Я очень рад, что играю за «Нью-Джерси», — цитирует игрока Fanragsports.

Источник: Fanragsports Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Эдмонтон Ойлерз Тейлор Холл
Новости. Хоккей
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