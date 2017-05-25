Шахрайчук: в «Кузне» все в недоумении, как можно взять и выкинуть клуб из КХЛ

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Вадим Шахрайчук рассказал о желании остаться в клубе, несмотря на его исключение из КХЛ.
«По дальнейшей моей работе всё будет известно в течение двух-трёх дней. Но желание работать у меня в Новокузнецке есть, — сказал Шахрайчук. — Пока мы все в легком недоумении: как так просто взять и выкинуть российский клуб из КХЛ. Всем игрокам и персоналу долги по зарплатам и премиям полностью закрыли 12 мая, бюджет может остаться таким же, как и год назад», — цитирует специалиста ТАСС.
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«Кузню» и «Медвешчак» исключили из КХЛ, потолок зарплат будет снижаться, а налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд.