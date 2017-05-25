«Баффало» подписал контракт с защитником Виктором Антипиным

«Баффало Сэйбрз» официально объявил о подписании контракта с защитником Виктором Антипиным, информирует официальный «твиттер» команды. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.



24-летний хоккеист является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе «Магнитки» (2014, 2016). В прошлом сезоне Антипин сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 24 (6+18) очка. Кроме того, в 18 играх плей-офф на его счету 11(7+4) очков. В 10 матчах чемпионата мира — 2017 защитник отметился четырьмя результативными передачами.

Антипин подтвердил, что в ближайшее время подпишет контракт с «Баффало»