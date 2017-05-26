Кросби: мысль, что «Питтсбург» будет бороться за Кубок Стэнли, очень будоражит

Капитан действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал выход своей команды в финал розыгрыша Кубка Стэнли. Команда выиграла серию плей-офф Национальной хоккейной лиги у «Оттавы Сенаторз» в семи матчах.

«Питтсбург» во 2-м овертайме победил «Оттаву» и сыграет с «Нэшвиллом» в финале

«Это одна из тех игр, когда ставки очень высоки. Случится может что угодно. Испытываю большое облегчение, а мысль о том, что мы прошли дальше и будем бороться за Кубок Стэнли, очень будоражит», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.