ЦСКА обсуждает продление контракта Капризова и почти договорился с Сорокиным

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ходе переговоров по некоторым игрокам. По словам функционера, нападающий Кирилл Капризов может задержаться в КХЛ дольше чем на два сезона, клуб попытается продлить контракт с вратарём Ильёй Сорокиным.

«Сегодня прошли переговоры с отцом Кирилла Капризова, в принципе есть договорённость, что он может задержаться в России больше чем на два сезона. С Кириллом переговоры состоятся в ближайшее время. Практически достигнута договорённость с Ильёй Сорокиным, мы попытаемся продлить контракт ещё на два года, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.