«Северсталь» заключила двухлетний контракт с нападающим Петром Голиком

Череповецкая «Северсталь» заключила односторонний контракт с чешским нападающим Петром Голиком. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ. Ранее он выступал за чешский «Злин».

25-летний Голик в минувшем сезоне провёл 50 матчей в регулярном чемпионате Чехии, набрав 35 (16+19) очков, в трёх матчах плей-офф отметился одной заброшенной шайбой и двумя передачами. Также он выступал за сборную Чехии на Евротуре, но на чемпионат мира по хоккею 2017 года не попал.