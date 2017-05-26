Бишоп: у «Далласа» большой потенциал, есть шанс выиграть Кубок в ближайшее время

Вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп считает, что в новой команде сможет побороться за Кубок Стэнли в ближайшее время.

«В НХЛ трудно забивать, а форварды „Далласа“ умеют это делать. Мне как вратарю комфортнее играть, зная, что в команде есть ребята, которые могут забить. У „Старз“ большой потенциал, они выиграли дивизион пару лет назад. Это хорошая команда, которая готова выигрывать прямо сейчас. В „Далласе“ не идёт перестройка, поэтому я рад, что попал в команду, которая может выиграть Кубок Стэнли в ближайшее время.

Нам надо поменять свою игру, многие становятся чемпионами благодаря надёжной обороне. Нам надо уметь побеждать со счётом 1:0, не давать сопернику забить. Это обязанность не только вратаря, но и всей команды. Всё начинается с тренерского штаба. Я уже говорил с некоторыми ребятами, все готовы играть так, чтобы вернуться в плей-офф", — сказал Бишоп в эфире клубного телевидения.