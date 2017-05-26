ХК «Сочи» пополнился чемпионом Швеции нападающим Энерудом

ХК «Сочи» заключил контракт со шведским нападающим Симоном Энерудом, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний форвард всю карьеру провёл в Швеции. В составе своего родного клуба ХВ71 дважды выигрывал национальный чемпионат. Особенно триумфальным для него выдался прошедший сезон: к золотым медалям шведской лиги Симон добавил приз имени Стефана Лива – награду самому ценному игроку плей-офф.

В регулярном чемпионате Энеруд набрал 29 (14+15) очков в 37 играх при показателе «+13», а за 16 матчей плей-офф Симон забросил 10 шайб и сделал 3 голевые передачи, став лучшим снайпером розыгрыша Кубка.