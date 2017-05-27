Коваленко: нужен обмен между лигами: худший клуб КХЛ отправлять в ВХЛ и наоборот

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко поделился мнением о необходимости обмена между лигами по спортивному принципу.

«Консолидированное решение о сокращении КХЛ руководство лиги приняло, теперь наступает время не эмоций, а трезвого анализа. Для нас, как для профсоюза, самое главное, чтобы права игроков „Металлурга“, у которых есть действующие контракты, не были бы нарушены. Полагаем, что, как и четыре года назад в случае с временным переводом в ВХЛ „Лады“, игроки клуба имеют право разорвать свои договоры и в роли свободных агентов остаться в Континентальной лиге.

Кроме того, уверены, что необходимо возрождать обмен между лигами по спортивному принципу. Тот же Новокузнецк, победив в турнире ВХЛ, должен получить право вернуться в КХЛ — при соответствии всех необходимых критериев. И, соответственно, худший клуб КХЛ надо отправлять в ВХЛ, что придаст интриги в нижней части кахаэловской таблицы и в верхней — вэхаэловской», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.