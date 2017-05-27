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Молодёжная сборная России (белые) проиграла Латвии на Кубке Чёрного моря

27 мая 2017, суббота. 18:14. Хоккей

Во втором матче Кубка Чёрного моря сборная России (белые) в овертайме уступила команде Латвии, встреча завершилась со счётом 1:2.

«Первый период матча складывался для россиян практически по тому же сценарию, что и в игре со швейцарцами: россияне больше владели шайбой, здорово комбинировали и наносили броски, но забить долгое время не получалось. Лишь в концовке периода Максиму Афанасьеву удалось открыть счёт. Иван Ковалёв наносил кистевой от синей линии, а Максим с пятачка удачно подправил шайбу в ворота, реализовав большинство нашей сборной. Практически перед перерывом латвийцы забросили шайбу в сетку ворот российской команды, но засчитана она не была, потому что латвиец помог себе коньком.

Во втором периоде соперникам всё же забили. В меньшинстве они перехватили шайбу у наших, убежали в контратаку и сравняли счет на третьей минуте. Россияне продолжали создавать моменты, но вратарь раз за разом спасал команду.

Третий игровой отрезок прошёл без заброшенных шайб. Российские игроки много комбинировали, пытались выводить партнёров на идеальную позицию, не хватало бросков. В итоге игра перешла в овертайм. Пятиминутный дополнительный период, проходивший в формате «три на три», сложился в пользу латвийцев, которые забросили победную шайбу за 6 секунд до финальной сирены.

Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей
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