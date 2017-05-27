«Чикаго» продлил контракт с защитником Михалом Кемпны

Чешский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Михал Кемпны подписал новый контракт с клубом, информирует официальный сайт команды. Новое соглашение с 26-летним защитником, проведшим сезон за омский «Авангард», рассчитано на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Кемпны принял участие в 50 матчах, записал на свой счёт 7 (2+5) результативных баллов при показателе полезности "+1" и 22 минутах штрафного времени.



В Кубке Стэнли — 2017 «Чикаго» вылетел в первом раунде, потерпев поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счётом 0-4.

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