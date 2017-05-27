ЦСКА ведёт работу по четырём игрокам НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есманович рассказал о селекционной работе и отметил, что клуб может удивить болельщиков, вернув некоторых российских игроков из НХЛ.

«Мы ведём работу с четырьмя игроками из НХЛ. Права на трёх из них принадлежат нам, четвёртый готов к нам перейти, но права принадлежат другому клубу. Получить права на него — это затратно, поэтому пока рассматриваем варианты со своими ребятами. Подождём, когда откроется рынок НХЛ. Мы ещё постараемся удивить наших болельщиков.

У ребят, которых мы пытаемся вернуть, уже переформатированное сознание. Поверьте, там несладко. Матчей больше, травматизм выше. Тенденций уезжать в НХЛ нет, просто у некоторых есть желание туда пробиться, а у других оно уже притупилось. Олимпиада также может помочь в возвращении наших ребят», — сказал Есманович в эфире радио «Маяк».