Бабенко: с первых смен матча с Латвией ребята не стали выкладываться по полной

Главный тренер молодёжной сборной России (белые) Юрий Бабенко прокомментировал поражение от Латвии на Кубке Чёрного моря (1:2 ОТ).

«Что сегодня пошло не так? Я бы сказал, что вся игра. Мало моментов, которые мне понравились и за которые можно зацепиться в будущем. Возможно, это связано с тем, что ребята увидели крупный счёт (6:2), с которым латвийцев вчера обыграла сборная России (красных), и подумали, что сейчас выйдем и сделаем всё на одном коньке. С первых смен они не стали выкладываться по полной. А когда начинаешь делать это по ходу игры, иногда бывает поздно и уже не получается. Так что, на мой взгляд, просто не хватило настроя. Наверное, в силу возраста ребята пока не до конца понимают, что проходных матчей нет, против тебя выходят команды, которые тоже играют на победу.

Что касается овертайма «три на три» — это интересный зрелищный формат, мы играем так уже не первый раз. Он даёт больше возможностей и убирает процент вероятности буллитов. То есть голы в основном забиваются именно овертайме. А пропущенная на последних секундах шайба — это просто потеря концентрации, от формата «три на три» она никак не зависела, это могло произойти и в первом, и во втором, и в третьем периоде", — цитирует Бабенко пресс-служба ФХР.