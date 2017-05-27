Форвард «Аризоны» Ридер, получивший травму на ЧМ, перенёс операцию

Нападающий «Аризона Койотс» и сборной Германии Тобиас Ридер успешно перенёс операцию на голеностопе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ридер получил травму на чемпионате мира по хоккею 2017 года в матче со сборной России и не смог продолжить турнир. Срок его восстановления после операции составит от двух до трёх месяцев.

Ридер в трёх матчах турнира отметился заброшенной шайбой. Германия по итогам предварительного раунда заняла четвёртое место в группе и вышла в четвертьфинал, где проиграла Канаде со счётом 1:2.