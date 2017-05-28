Шапиро: весь лёд в Беларуси должен быть занят, должны быть тренировочные процессы

Руководитель ФХРБ Семён Шапиро рассказал об изменениях в функционировании ледовых арен. В Беларуси функционируют 32 ледовые арены.

«Думаю, что весь лёд должен быть занят. Должны быть тренировочные процессы. Ребята, дети должны тренироваться. И должны быть команды. Дух состязательности заинтересовывает болельщиков, даёт возможность получать удовлетворение от посещения ледовых арен. Это очень важное и нужное дело, чтобы в каждом ледовом дворце была хоккейная команда», — сказал Шапиро в эфире «Беларусь-1».