Шапиро: весь лёд в Беларуси должен быть занят, должны быть тренировочные процессы

Руководитель ФХРБ Семён Шапиро рассказал об изменениях в функционировании ледовых арен. В Беларуси функционируют 32 ледовые арены.
«Думаю, что весь лёд должен быть занят. Должны быть тренировочные процессы. Ребята, дети должны тренироваться. И должны быть команды. Дух состязательности заинтересовывает болельщиков, даёт возможность получать удовлетворение от посещения ледовых арен. Это очень важное и нужное дело, чтобы в каждом ледовом дворце была хоккейная команда», — сказал Шапиро в эфире «Беларусь-1».
«В тюрьму сядете». Жёсткие высказывания Лукашенко о белорусском хоккее
Александр Лукашенко раскритиковал положение дел в белорусском хоккее. Вспоминаем все хоккейные цитаты президента Беларуси.