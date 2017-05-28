А. Медведев: проиграли Шипачёва в карты, некоторые в СКА над ним жёстко шутят

Член совета директоров СКА Александр Медведев на чемпионском параде клуба прокомментировал ухода Вадима Шипачёва в «Вегас».



«Впечатления самые хорошие. Питер радуется победе, у людей счастливые и улыбающиеся лица. Ради этого стоит играть и побеждать. Шипачёв от нас не ушёл, мы его в карты проиграли. Карточные долги – священны, придётся Дадонова за карточный долг отдавать. А если серьёзно, то пока только Шипачёв подписал. Никто другой раньше 1 июля не может этого сделать. Конечно, мы ищем ему замену.



Вадим выглядел грустным? Над ним все шутят, некоторые шутки – жёсткие. Переподписали Виктора Тихонова. Мы помним, как он блистал на чемпионате мира в Минске. Был лучшим бомбардиром, нападающим. Он талантливый игрок. Я думаю, что последствия травмы будут преодолены, он будет блестяще играть», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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