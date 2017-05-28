«Автомобилист» заключил просмотровые контракты с семью молодыми хоккеистами

Екатеринбургский “Автомобилист” подписал семь пробных контрактов с хоккеистами 2000 года рождения, информирует официальный сайт команды.



Нападающий Алексей Лоскутов — воспитанник школы “Сигнал” и екатеринбургской “Юности”. Нападающий Константин Суслов — воспитанник “Трактора”, также выступал за юношескую команду “Метеор-Сигнал”, прошлый год провёл в “Авто-Юности”. Нападающий Илья Захаров — воспитанник “Юности” и “Спартаковца”.

Защитник Михаил Ушаков первые шаги в хоккее делал в “Металлурге”, а затем перебрался в екатеринбургскую “Юность”. Защитник Владимир Федоров — воспитанник “Юности”. Защитник Семен Дрокин — воспитанник “Спартаковца”.

Вратарь Максим Ледер — воспитанник “Спартаковца”.