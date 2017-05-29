Дейли: смотреть прошлогодний финал «Питтсбурга» с трибуны было отстоем

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Тревор Дейли перед финалом Кубка Стэнли — 2017 вспомнил прошлогоднюю финальную серию с «Сан-Хосе Шаркс» (4-2), которую он пропустил из-за травмы.



«Это отстойно — смотреть финальную серию с трибуны. Я не знаю, как вы, ребята, это делаете.



«Трудно выиграть в этой лиге, ничуть не легче и просто вернуться в финал. Непросто побеждать в любом из 82 матчей регулярного чемпионата, а в плей-офф — всё ещё сложнее. Что говорить, даже попасть в восьмёрку тяжело», — приводит слова хоккеиста Yahoo Sports.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.