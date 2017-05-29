Хэйнси: хотел сыграть 100 игр в плей-офф и выиграть три кубка, но вышло иначе

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Рон Хэйнси поделился эмоциями перед началом финальной серии Кубка Стэнли — 2017 с «Нэшвилл Предаторз». До попадания в «Питтсбург» в 2016 году 36-летний хоккеист сыграл 907 матчей в регулярных чемпионатах, ни разу не попав в плей-офф.



«Я бы хотел сыграть 100 игр в плей-офф и выиграть три кубка Стэнли, но в карьере всё сложилось по-другому. Не думаю, что именно я не позволял моим предыдущим командам попасть в плей-офф. Так получилось», — приводит слова Хэйнси Yahoo Sports.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.